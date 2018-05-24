Під Києвом копи влаштували погоню зі стріляниною за дівчиною-водієм. Відеофакт

У місті Ржищів Київської області 24 травня поліцейські влаштували стрілянину в погоні за водієм-порушником.

Надзвичайна подія сталася в центрі міста. Відповідне відео опублікував користувач Олексій Соломенцев на своїй сторінці у Facebook.

На відео видно, як водій, втікаючи від поліцейської машини, їздив навколо клумби. Поліцейські були змушені застосувати зброю, щоб зупинити авто.

Водієм виявилася 28-річна мешканка м. Ржищів. В ході слідства поліція встановила, що дівчина перебувала у стані наркотичного сп'яніння від амфетамінів. Також під час обшуку у неї вилучили речовину, схожу на наркотик.

"Група реагування патрульної поліції намагалася зупинити підозрілий автомобіль. Водій не зупинився, скоїв наїзд на патрульну машину і почав тікати. Співробітники поліції застосували табельну зброю, щоб зупинити транспортний засіб. Правомірність визначатиме прокуратура", - розповів прес-секретар Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович у коментарі для видання "Українська правда".

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 16 травня відбулася бійка з перестрілкою через забудову на Осокорках.