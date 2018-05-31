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Під Києвом підлітки влаштували атаку на водіїв

1.9тЧитати новину російською

Під Києвом група дітей-хуліганів тероризувала водіїв, кидаючи каміння їм в лобове скло.

Жертв своїх розваг вони чекали на трасі "Київ - Одеса" і кидали в авто цеглини, написав начальник Білоцерківського відділення поліції Геннадій Мельниченко в Facebook.

Надзвичайні події з автомобілями завжди відбувалися ночами і завжди на одному і тому ж відрізку траси. Після звернень постраждалих, яким така "забава" могла коштувати життя, поліція зловила зловмисників.

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Facebook Геннадій Мельниченко

Facebook Геннадій Мельниченко

"Ними виявилися п'ятеро хлопців віком від 13 до 16 років, усі мешканці села Шкарівка Білоцерківського району. З'ясувалося, що після "останнього дзвоника" в школі малолітніх шкідників, яким батьки приділяють мало уваги, потягнуло на пригоди. Вони вирішили позабавляться, кидаючи каміння в авто, які рухалися по трасі", - розповів Мельниченко.

Поліція відкрила кримінальне провадження за хуліганство і з'ясовує кількість постраждалих.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві дівчина-підліток, яка є учасницею групи "Синій кит", порізала собі вени на Хрещатику.

Місце
УкраїнаКиїв
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