Під Києвом підлітки влаштували атаку на водіїв

Під Києвом група дітей-хуліганів тероризувала водіїв, кидаючи каміння їм в лобове скло.

Жертв своїх розваг вони чекали на трасі "Київ - Одеса" і кидали в авто цеглини, написав начальник Білоцерківського відділення поліції Геннадій Мельниченко в Facebook.

Надзвичайні події з автомобілями завжди відбувалися ночами і завжди на одному і тому ж відрізку траси. Після звернень постраждалих, яким така "забава" могла коштувати життя, поліція зловила зловмисників.

Facebook Геннадій Мельниченко

Facebook Геннадій Мельниченко

"Ними виявилися п'ятеро хлопців віком від 13 до 16 років, усі мешканці села Шкарівка Білоцерківського району. З'ясувалося, що після "останнього дзвоника" в школі малолітніх шкідників, яким батьки приділяють мало уваги, потягнуло на пригоди. Вони вирішили позабавляться, кидаючи каміння в авто, які рухалися по трасі", - розповів Мельниченко.

Поліція відкрила кримінальне провадження за хуліганство і з'ясовує кількість постраждалих.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві дівчина-підліток, яка є учасницею групи "Синій кит", порізала собі вени на Хрещатику.