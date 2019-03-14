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Під Києвом автоматчики пограбували ювелірний магазин: фото і відео з місця НП

1.2тЧитати матеріал російською

У четвер, 14 березня, в Борисполі під Києвом троє озброєних чоловіків пограбували ювелірний магазин.

У масках і з автоматами, вони увірвалися в будівлю за адресою Київський шлях, 76, передає "Інформатор". За інформацією правоохоронців, постраждалих немає.

Відзначається, що територія навколо будівлі була оточена поліцією. Напад стався близько 18:47, а вже о 19:25 правоохоронними органами був введений план "Сирена", який використовують для перехоплення особливо небезпечних злочинців.

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Під Києвом автоматчики пограбували ювелірний магазин: фото і відео з місця НП

Информатор

Співробітники поліції підтвердили, що зловмисники зникли на автомобілі Rover сірого, червоного або бордового кольору.

Також правоохоронці повідомили журналістам, що вони знають напрямок, в якому поїхали грабіжники, однак утрималися від коментарів в інтересах слідства.

Під Києвом автоматчики пограбували ювелірний магазин: фото і відео з місця НП

Информатор

Під Києвом автоматчики пограбували ювелірний магазин: фото і відео з місця НП

Информатор

Повідомляється, що станом на 20:50 14 березня зловмисники, найімовірніше, ще не були затримані, так як на виїзді з міста проводився огляд автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві троє грабіжників здійснили збройний напад на ювелірний магазин, в результаті якого загинула одна людина.

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Тема
ПП в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
кримінал
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