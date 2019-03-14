Під Києвом автоматчики пограбували ювелірний магазин: фото і відео з місця НП

У четвер, 14 березня, в Борисполі під Києвом троє озброєних чоловіків пограбували ювелірний магазин.

У масках і з автоматами, вони увірвалися в будівлю за адресою Київський шлях, 76, передає "Інформатор". За інформацією правоохоронців, постраждалих немає.

Відзначається, що територія навколо будівлі була оточена поліцією. Напад стався близько 18:47, а вже о 19:25 правоохоронними органами був введений план "Сирена", який використовують для перехоплення особливо небезпечних злочинців.

Информатор

Співробітники поліції підтвердили, що зловмисники зникли на автомобілі Rover сірого, червоного або бордового кольору.

Також правоохоронці повідомили журналістам, що вони знають напрямок, в якому поїхали грабіжники, однак утрималися від коментарів в інтересах слідства.

Информатор

Информатор

Повідомляється, що станом на 20:50 14 березня зловмисники, найімовірніше, ще не були затримані, так як на виїзді з міста проводився огляд автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві троє грабіжників здійснили збройний напад на ювелірний магазин, в результаті якого загинула одна людина.

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