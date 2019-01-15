Під Києвом авто збило матір із дитиною на переході: момент ДТП потрапив на відео. 18+

У вівторок, 16 січня, у місті Вишневе Київської області автомобіль збив жінку з дитиною.
Дорожньо-транспортна пригода сталася тоді, коли мати з сином переходили дорогу по пішохідному переходу, повідомляє у Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися запис, доскрольте до кінця).
Свідки аварії виклали в мережу відео, на якому показано, як жінка переходить дорогу у призначеному місці, тримаючи за руку маленьку дитину. Коли вони майже доходять до узбіччя, у них врізається автомобіль ВАЗ.
Ілюстрація
dnepr.info
На записі видно, що після скоєння наїзду водій зупинив авто і почав надавати допомогу постраждалим.
Мама із дитиною у ДТП сильно не постраждали, лікарі допомогли їм.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві авто вилетіло на пішохідну зону.
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