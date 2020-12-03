У мережі показали знаменитий будинок у Києві в стилі модерну. Архівні фото

Obozrevatel Фоторепортаж 02:45, 3.12.2020 Оновлено: 08:09, 3.12.2020

На фото показали знаменитий будинок Ігоря Щітківського у стилі українського модерну. Дім у 1908 році звели за проектом українського архітектора Василя Кричевського.

Світлини опублікував киянин Олесь Ільченко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Розташовувався дім на вулиці Полтавській 4, що нині у Шевченківському районі Києва у центрі Києва.

Дерев'яна споруда була обкладена цеглою та оздоблена майстром-керамістом Іваном Глодеревським з Опішні.

Нині на місці будинку зведена п'ятиповерхова ''хрущовка''.

''Фотографії я зробив взимку 1979-1980 роках. Унікальна споруда була знищена на початку 1980-х років'', – написав Олесь Ільченко.

Розташовувався дім на вулиці Полтавській, що тоді мала назву Солдатська Слобідка
Facebook Олеся Ільченко
Майстр Іван Глодеревський та Василь Кричевський отримали премію за оздоблення будинку на Другій кустарно-промисловій виставці 1909 року
Facebook Олеся Ільченка
Будинок знесли у 1980-х роках
Facebook Олеся Ільченка
Нині на місці будинку зведена п'ятиповерхова ''хрущовка"
Facebook Олеся Ільченко

Як писав, OBOZREVATEL, з 13 грудня у Києві Андріївська церква стане доступною для відвідувачів. Останні п'ять років вона була зачинена на реставрацію.

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