У мережі показали знаменитий будинок у Києві в стилі модерну. Архівні фото

На фото показали знаменитий будинок Ігоря Щітківського у стилі українського модерну. Дім у 1908 році звели за проектом українського архітектора Василя Кричевського.

Світлини опублікував киянин Олесь Ільченко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Розташовувався дім на вулиці Полтавській 4, що нині у Шевченківському районі Києва у центрі Києва.

Дерев'яна споруда була обкладена цеглою та оздоблена майстром-керамістом Іваном Глодеревським з Опішні.

Нині на місці будинку зведена п'ятиповерхова ''хрущовка''.

''Фотографії я зробив взимку 1979-1980 роках. Унікальна споруда була знищена на початку 1980-х років'', – написав Олесь Ільченко.

Як писав, OBOZREVATEL, з 13 грудня у Києві Андріївська церква стане доступною для відвідувачів. Останні п'ять років вона була зачинена на реставрацію.