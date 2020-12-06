Українцям показали, як зимовий Київ виглядав на старовинних листівках

Obozrevatel Фоторепортаж 03:11, 6.12.2020

Як виглядав зимовий Київ на зображеннях на початку минулого століття, українцям показали в мережі.

Відповідні знімки опублікували у Facebook-спільноті Клуб корінного киянина. (Щоб подивитися фото доскрольте до кінця)

''Холод душі вашої мені не зрозумілий'', – йдеться на одній з листівок.

На них показали центр столиці, парк Володимирська Гірка та Поділ.

Також є зображення ще з порожнім лівим берегом Києва, куди дивиться пам'ятник Святому Володимиру.

Зимовий вигляд парку Володимирська Гірка
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
Крім унікальних видів, на листівках писали цитати
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
Так виглядав сад купців, де нині є арка Дружби народів
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
Як виглядав зимовий Київ на листівках минулого століття
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
Як виглядав зимовий Київ на листівках минулого століття
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
На Подолі трамваї ходили незважаючи на снігові замети
Facebook Клуба Коренного Киевлянина
Вид з парку Володимирська Гірка на Дніпро та лівий берег
Facebook Клуба Коренного Киевлянина

Як писав OBOZREVATEL, у перші дні зими погода у Києві очікується хмарна та морозна. За даними синоптиків, стовпчики термометрів впадуть до мінусових позначок

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Кияни Фоторепортаж

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