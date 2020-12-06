Українцям показали, як зимовий Київ виглядав на старовинних листівках
Як виглядав зимовий Київ на зображеннях на початку минулого століття, українцям показали в мережі.
Відповідні знімки опублікували у Facebook-спільноті Клуб корінного киянина. (Щоб подивитися фото доскрольте до кінця)
''Холод душі вашої мені не зрозумілий'', – йдеться на одній з листівок.
На них показали центр столиці, парк Володимирська Гірка та Поділ.
Також є зображення ще з порожнім лівим берегом Києва, куди дивиться пам'ятник Святому Володимиру.
Як писав OBOZREVATEL, у перші дні зими погода у Києві очікується хмарна та морозна. За даними синоптиків, стовпчики термометрів впадуть до мінусових позначок