Українцям показали, як зимовий Київ виглядав на старовинних листівках

Obozrevatel
Obozrevatel
Фоторепортаж
2,1 т.
Українцям показали, як зимовий Київ виглядав на старовинних листівках

Як виглядав зимовий Київ на зображеннях на початку минулого століття, українцям показали в мережі.

Відповідні знімки опублікували у Facebook-спільноті Клуб корінного киянина. (Щоб подивитися фото доскрольте до кінця)

''Холод душі вашої мені не зрозумілий'', – йдеться на одній з листівок.

На них показали центр столиці, парк Володимирська Гірка та Поділ.

Також є зображення ще з порожнім лівим берегом Києва, куди дивиться пам'ятник Святому Володимиру.

Зимовий вигляд парку Володимирська Гірка
Крім унікальних видів, на листівках писали цитати
Так виглядав сад купців, де нині є арка Дружби народів
Як виглядав зимовий Київ на листівках минулого століття
Як виглядав зимовий Київ на листівках минулого століття
На Подолі трамваї ходили незважаючи на снігові замети
Вид з парку Володимирська Гірка на Дніпро та лівий берег

Як писав OBOZREVATEL, у перші дні зими погода у Києві очікується хмарна та морозна. За даними синоптиків, стовпчики термометрів впадуть до мінусових позначок

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