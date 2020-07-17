На Київщині впав і загорівся легкомоторний літак. Фото

Юрій Сергієнко Фоторепортаж 17:36, 17.07.2020 Оновлено: 18:44, 17.07.2020

У п'ятницю, 17 липня, біля села Наливайківка Київської області впав і загорівся легкомоторний літак.

Як повідомляється на сайті ДСНС, на борту перебувало двоє людей (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

На Київщині впав і загорівся літак.
Фото ДСНС

О 16:40 рятувальники ліквідували пожежу. Загрози життю людям, що перебували в літаку, немає. До ліквідації було залучено 10 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.

Зазначається, що борт належить навчальній школі Aviation Group.

На Київщині впав і загорівся літак.
Фото ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня в Одесі на території гіпермаркету розбився легкомоторний літак Y1 "Дельфін". У катастрофі загинуло двоє людей. Літак виробництва Одеського авіаційного заводу впав у районі 6 км Овідіопольської дороги.

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