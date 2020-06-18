На Київщині потужний ураган повалив дерева та стовпи. Фото і відео наслідків

Юрій Сергієнко Фоторепортаж 01:33, 19.06.2020 Оновлено: 01:41, 19.06.2020

У Київській області пройшли сильні дощі, які супроводжувалися дуже сильними поривами вітру.

Одним з потерпілих від негоди населених пунктів стало селище Клавдієво-Тарасове в 30 км від столиці. Місцеві жителі оприлюднили кадри наслідків в пабліку "Клавдієво-онлайн" у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Дениса Макарчука

В результаті було повалено безліч дерев, місцями навіть бетонні стовпи, пошкоджені електрокомунікації і затоплені вулиці.

У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Андрія Воловика
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Андрія Воловика
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Дмитра Вільшанах
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Світлани Мельниченко
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Світлани Мельниченко
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Світлани Мельниченко
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Світлани Мельниченко
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Світлани Мельниченко
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Світлани Мельниченко
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Світлани Мельниченко
У Київській області пронісся потужний ураган
Facebook Світлани Нога

(Відео – Facebook Олени Семко)

(Відео – Facebook Олени Сидоренко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня через сильний дощ затопило деякі київські вулиці, місцями вода залила навіть переходи в метро.

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Кияни Фоторепортаж

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