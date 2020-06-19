На Київщині потужний ураган повалив дерева та стовпи. Фото і відео наслідків

У Київській області пройшли сильні дощі, які супроводжувалися дуже сильними поривами вітру.

Одним з потерпілих від негоди населених пунктів стало селище Клавдієво-Тарасове в 30 км від столиці. Місцеві жителі оприлюднили кадри наслідків в пабліку "Клавдієво-онлайн" у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У Київській області пронісся потужний ураган

В результаті було повалено безліч дерев, місцями навіть бетонні стовпи, пошкоджені електрокомунікації і затоплені вулиці.

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

У Київській області пронісся потужний ураган

(Відео – Facebook Олени Семко)

(Відео – Facebook Олени Сидоренко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня через сильний дощ затопило деякі київські вулиці, місцями вода залила навіть переходи в метро.