Кличко зробив селфі з Цукербергом і викликав ажіотаж. Фото

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото із засновником соціальної мережі Facebook Марком Цукербергом.

Селфі, зроблене в Мюнхені, де проходить конференція з безпеки, Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Віталій Кличко і Марк Цукерберг facebook.com/Vitaliy.Klychko

З моменту публікації протягом майже двох годин фото набрало вже понад 4,2 тисячі лайків.

"Той випадок, коли про селфі попросили не мене, а я сам", – підписав знімок Кличко.

Як стало відомо OBOZREVATEL, це відбулося на одному із заходів під час Мюнхенської конференції з безпеки. У ньому для неформального спілкування, зазвичай, беруть участь світові політики, громадські діячі, представники великого бізнесу, відомі в світі люди.

Кличко неформально поспілкувався з Держсекретарем США Майком Помпео, канцлером Австрії Себастіаном Курцем, засновником Facebook Марком Цукербергом, главою автоконцерну Volkswagen Гербертом Дайсом та іншими учасниками зустрічі.

Нагадаємо, що мер столиці Віталій Кличко зворушливо привітав українців з Днем Святого Валентина.

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