Кличко відкрив новозбудований паркінг у столичному зоопарку: фоторепортаж

Мер Києва Віталій Кличко відкрив новий сучасний триповерховий паркувальний комплекс, що звели на території столичного зоопарку.

За словами Кличка, це сьогодні найкращий муніципальний паркінг в Україні, йдеться на сайті міського голови Києва.

"Сьогодні ми відкриваємо триповерховий "Зоопаркінг" на 435 паркомісць. Питання створення цього об’єкта стояло давно. Саме тому з початку реконструкції київського зоопарку ми розпочали зведення паркінгу для його відвідувачів. Для того, щоб розвантажити проспект Перемоги, паркінг розташований на території господарської зони зоопарку – з боку вулиці Зоологічної. Це сьогодні – найкращий муніципальний паркінг в Україні", – сказав Кличко.

Кличко відкрив сучасний триповерховий паркувальний комплекс. kiev.klichko.org

Для облаштування будівлі паркінгу на території зоопарку демонтували застарілі й аварійні приміщення, а частину споруд перенесли.

Паркінг розташованій на території господарської зони зоопарку.

"Новий паркінг обладнаний усіма необхідними сучасними інженерними системами, що інтегровані в загальну диспетчерську систему зоопарку. Тут встановили й енергоефективну систему автоматичного керування освітленням паркінгу. З урахуванням зростання кількості електротранспорту на паркінгу встановили 7 зарядних станцій, що дадуть змогу одночасно заряджати 21 електроавтомобіль. Працює сучасна охоронна система", – повідомив Віталій Кличко.

Віталій Кличко. kiev.klichko.org

Для можливості входу відвідувачів із паркінгу до зоопарку на першому поверсі облаштували вхідну групу з касою.

Паркінг обладнаний усіма необхідними сучасними інженерними системами. kiev.klichko.org

Для оплати послуг паркування та купівлі квитків до зоопарку, крім каси, встановили три автомати для безготівкового розрахунку. Та один – що підтримує також операції з паперовими грошима. Усі платіжні термінали та сама система керування паркінгом виготовлені та встановлені вітчизняним виробником.

Паркінг звели на території столичного зоопарку. kiev.klichko.org

Встановлено сім зарядних станцій. kiev.klichko.org

Встановлено енергоефективну систему автоматичного керування освітленням паркінгу. kiev.klichko.org

На об’єкті також облаштували велопарковку. kiev.klichko.org

Встановлено три автомати для безготівкового розрахунку. kiev.klichko.org

Створено зручні умови для маломобільних груп населення. kiev.klichko.org

"На паркінгу створено зручні умови для маломобільних груп населення. – Місця паркування для відвідувачів з інвалідністю розташовані на першому поверсі, поблизу каси та входу до зоопарку. Встановлено три ліфти, облаштовано пандус і широкі проходи, туалет обладнаний допоміжними пристроями. Поряд розташована кімната матері та дитини", – наголосив мер столиці.

Довкола паркінгу здійснили благоустрій території.

Довкола паркінгу здійснили благоустрій території. Встановили обмежувальні стовпчики, щоб авто не паркували на тротуарі. Також біля паркінгу встановили лави для сидіння, нове освітлення, висадили дерева та кущі, газон з автоматичним поливом. На об’єкті також облаштували велопарковку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко відкрив символічну композицію – новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла у парку "Володимирська гірка".