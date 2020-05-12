Киян здивувало "загадкове" світіння у небі. Фото та відео
Кияни поширили в соцмережах фото "загадкового" світіння в небі, що нагадує непізнані літальні об'єкти.
Деякі користувачі стали жартувати про прибуття інопланетян (щоб подивитися фото й відео, проскрольте новину до кінця).
"Зараз. Київ. Лівобережка. На відео – крик душі. І не треба тут заливати про акції протесту. НЛО, так НЛО", "На Русанівці вирішили, що інопланетяни", "Здається, почалося", "Прямо, як із фільму з Томом Крузом", – писали кияни. Дехто навіть злякався.
Насправді це виявилася акція, спрямована на підтримку українського шоу-бізнесу та культурної індустрії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закликали підтримати український шоу-бізнес і культурну індустрію, які постраждали на карантині через пандемію COVID-19. 12 травня о 22:00 на знакових локаціях українських міст ввімкнули промені світла, спрямовані в небо.