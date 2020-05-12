Кияни поширили в соцмережах фото "загадкового" світіння в небі, яке нагадує непізнані літаючі об'єкти.

Деякі користувачі стали жартувати про прибуття інопланетян (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

"Зараз. Київ. Лівобережка. На відео крик душі. І не треба тут заливати про акції протесту. НЛО, так НЛО", "На Русанівці вирішили, що інопланетяни", "Здається, почалося", "Прямо, як із фільму з Томом Крузом", – писали кияни. Деякі навіть злякалися.

Анастасия Приходько/Facebook

Насправді це виявилася акція, спрямована на підтримку українського шоу-бізнесу та культурної індустрії.

facebook.com/kievtypical

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Olga Kryvoruchko/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закликали підтримати український шоу-бізнес і культурну індустрію, які постраждали на карантині через пандемію COVID-19. 12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст ввімкнули промені світла, спрямовані в небо.

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