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13 травня • оновлено в 00:44
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Киян здивувало "загадкове" світіння у небі. Фото та відео

7.9т
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Кияни поширили в соцмережах фото "загадкового" світіння в небі, яке нагадує непізнані літаючі об'єкти.

Деякі користувачі стали жартувати про прибуття інопланетян (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі

"Зараз. Київ. Лівобережка. На відео крик душі. І не треба тут заливати про акції протесту. НЛО, так НЛО", "На Русанівці вирішили, що інопланетяни", "Здається, почалося", "Прямо, як із фільму з Томом Крузом", – писали кияни. Деякі навіть злякалися.

"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі

Анастасия Приходько/Facebook

"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі

Насправді це виявилася акція, спрямована на підтримку українського шоу-бізнесу та культурної індустрії.

"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі

facebook.com/kievtypical

"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі
"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі

facebook.com/news24ukraine

"Все, прилетіли! НЛО, так НЛО!" Киян здивувало "загадкове" світіння в небі

Olga Kryvoruchko/Facebook

В Україні закликали підтримати український шоу-бізнес і культурну індустрію, які постраждали на карантині через пандемію COVID-19. О 22.00 на знакових локаціях українських міст увімкнули промені світла, спрямовані в небо. З березня 2020 року було скасовано всі концерти і культурні заходи в країні, що завдало шкоди всій культурній сфері. Для того, щоб звернути увагу влади України на цю проблему, в країні провели акцію під назвою #стопкультурнийкарантин Головний меседж мирної акції: "Побачте нас! Почуйте нас! Дайте можливість працювати, поговоріть із нами про те, як спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культурну сферу України!" #Обозреватель #Obozrevatel #Instalove #likers #followers #bestvacations #photooftheday #bestoftheday #webstagram #tagstsgram #picoftheday #shock #amazing #coronavirus #artist #virus #Covid19 #health #kyivmusicdays #quarantine #карантин #Ukraine #Україна

Публикация от Obozrevatel.ua (@obozrevatel.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закликали підтримати український шоу-бізнес і культурну індустрію, які постраждали на карантині через пандемію COVID-19. 12 травня о 22.00 на знакових локаціях українських міст ввімкнули промені світла, спрямовані в небо.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Київ
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