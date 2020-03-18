Перший випадок коронавірусу в Київській області: стало відомо про самопочуття хворого

Житель Київської області, у якого виявили коронавірус, перебуває на самоізоляції.

Як розповіли у пресслужбі Київського міської адміністрації у Facebook, нещодавно пацієнт повернувся з-за кордону. Зараз над ним встановлено медико-санітарний нагляд.

Відзначається, що після повернення з-за кордону чоловікові стало зле і він звернувся за допомогою до столичної клініки. Там у нього взяли аналізи, які доставили в центральну вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України, де і підтвердився факт наявності коронавірусу.

Ілюстрація

За даними пресслужби, його близькі також знаходяться на самоізоляції. Медики звертають увагу, що від своєчасного звернення до лікаря може залежати життя і здоров'я.

Нагадаємо, раніше керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін заявив, що носіїв коронавірусу COVID-19 в Україні може бути в рази більше, ніж про це говорять офіційні дані. Разом з тим, пандемія може закінчитися вже в квітні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли

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