Перший хмарочос України згадали раритетним фото

Анна Прийма Кияни 04:40, 25.11.2020

У мережі згадали раритетне фото 12-поверхового хмарочоса Гінзбурга, який стояв у Києві на початку ХХ століття на вулиці Інститутській.

Знімком поділилися на сторінці "Пуля" у Twitter. Будинок увійшов в історію як перший хмарочос України. Його будували в 1910-1912 роках, а підірвали 24 вересня 1941 року й повністю знищили на початку 1950-х років, коли проводили остаточні розбирання фундаменту.

Хмарочос Гінзбурга.
"Куля", Twitter

Власником споруди був відомий будівельник-підрядник Лев Борисович Гінзбург.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, й авто.

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Кияни

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