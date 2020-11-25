Перший хмарочос України згадали раритетним фото

У мережі згадали раритетне фото 12-поверхового хмарочоса Гінзбурга, який стояв у Києві на початку ХХ століття на вулиці Інститутській.

Знімком поділилися на сторінці "Пуля" у Twitter. Будинок увійшов в історію як перший хмарочос України. Його будували в 1910-1912 роках, а підірвали 24 вересня 1941 року й повністю знищили на початку 1950-х років, коли проводили остаточні розбирання фундаменту.

Власником споруди був відомий будівельник-підрядник Лев Борисович Гінзбург.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, й авто.