Перші секунди після вибуху багатоповерхівки в Києві потрапили на відео

Кияни 16:43, 21.06.2020 Оновлено: 16:50, 21.06.2020

Перші секунди після вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві зняв на відео житель сусіднього будинку.

Ролик опублікувала "Страна". На ньому видно уламки на траві, а також багато диму (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Боже мій, що ж це таке! Подивися, повилітало аж на дорогу. Шматок будинку начебто вибухнув", – говорить автор.

Чоловік спробував вийти на балкон, але він був завалений уламками.

Очевидець зняв руйнування зблизька
("Країна")

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Кияни

Дивіться також

У Росії назвали санкції проти "Північного потоку-2" неадекватними

"Сталін не зустрічався з Гітлером, а війна розв'язалася через Польщу": історики викрили фейки Путіна

Тищенко не зміг відповісти на питання, скільки нардепів у Раді. Відео

Українці наче забули про війну, це ганьба, – Юсупова

У Києві в житловому будинку вибухнув газ: є загиблі. Усі деталі та відео