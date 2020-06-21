Перші секунди після вибуху багатоповерхівки в Києві потрапили на відео

Відео перших хвилин після НП потрапило в мережу

Перші секунди після вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві зняв на відео житель сусіднього будинку.

Ролик опублікувала "Страна". На ньому видно уламки на траві, а також багато диму (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Боже мій, що ж це таке! Подивися, повилітало аж на дорогу. Шматок будинку начебто вибухнув", – говорить автор.

Чоловік спробував вийти на балкон, але він був завалений уламками.

Очевидець зняв руйнування зблизька ("Країна")

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