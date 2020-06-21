Перші секунди після вибуху багатоповерхівки в Києві потрапили на відео
Відео перших хвилин після НП потрапило в мережу
Перші секунди після вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві зняв на відео житель сусіднього будинку.
Ролик опублікувала "Страна". На ньому видно уламки на траві, а також багато диму (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Боже мій, що ж це таке! Подивися, повилітало аж на дорогу. Шматок будинку начебто вибухнув", – говорить автор.
Чоловік спробував вийти на балкон, але він був завалений уламками.
Очевидець зняв руйнування зблизька ("Країна")
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дарницькому районі Києва приблизно о 10-й годині 21 червня стався вибух газу в дев'ятиповерхівці. У результаті було пошкоджено декілька поверхів. За даними управління ДСНС у столиці, двоє людей загинули.
Під час вибуху уламки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.
Співробітники ДСНС діють дуже обережно, оскільки пошкоджено опорні конструкції будівлі. Є загроза обвалу 9-10 поверхів.
У МВС розглядають дві версії вибуху.
Вибух у багатоповерхівці був настільки потужним, що вибухова хвиля пройшла по землі, залишивши тріщину.