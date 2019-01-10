''Перша думка — стріляють'': у Києві скоїли зухвалий напад на дівчину

У Києві скоїли розбійний напад на дівчину, розбивши скло автомобіля.

Потерпіла Ольга Семенова у Facebook розповіла, що подія трапилася біля магазину "Епіцентр" на столичній Окружній дорозі.

"Автомобіль фактично біля головного входу, все освітлене. Навколо люди. 20:00. Вийшла з магазину і сіла в своє авто. Не встигаю завести його, як чую сильні удари в переднє скло чимось важким. Скло розлітається на друзки, а я не встигаю взагалі збагнути, що відбувається. Перша думка — стріляють. Ще секунда і чиясь рука в розбитому вікні вихоплює сумку. Не хочеться описувати увесь той жах і стан, поки бігла уже за двома силуетами чоловіків у чорному", — розповіла дівчина.

Семенова додала, що наздогнати грабіжників їй допомогли "янголи-охоронці".

"Мені допомогли двоє хлопців. Сумку з документами вони врятували. Поки викликала патруль, виявилося, що півгодини до цього знову ж двоє зробили те ж саме із дівчиною на ідентичному авто, але за декілька кілометрів від цього місця... І так. Якщо сумку повернули, то мій випадок буде розглянутий як дрібне хуліганство. Прибулий патруль намагався відрадити від доцільності написання заяви. Заяву я таки залишила", — повідомила потерпіла.

Дівчина підкреслила, що її також декілька місяців тому грабували, і в обох випадках це були особи "не української національності".

На дівчину напали Facebook

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