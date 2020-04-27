Перестрілка й ножове поранення: де засвітився колишній топчиновник КМДА Слончак

Ексзаступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Слончак, звільнений з посади за бійку з патрульними, раніше вже був учасником подібних резонансних подій.

OBOZREVATEL зібрав досьє на винуватця гучного скандалу в Києві.

Володимир Слончак народився 26 липня 1984 року в Василькові Київської області. У 2001 році закінчив Васильківську середню школу №7.

У 2005 році закінчив факультет правознавства Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) за фахом "бакалавр права". У 2008 році закінчив магістратуру МАУП за спеціальністю "правознавство" та отримав ступінь магістра.

У 2016 році отримав звання "Заслужений юрист України". У 2018 році став кандидатом юридичних наук.

Володимир Слончак

З 2005 року працював в секретаріаті Київської міської ради. Пройшов шлях від головного спеціаліста до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.

У квітні 2015 року став головою наглядової ради приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд", як представник територіальної громади Києва в особі столичної міськради. В травні 2017 року знову обраний на цю посаду до травня 2020 року.

У 2015 році Слончак балотувався на виборах до Київради по 19-му округу Дарницького району столиці від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", але не пройшов.

24 квітня 2017 року у Василькові сталася перестрілка за участю Слончака. За версією чиновника, на нього було скоєно збройний напад, в результаті якого він отримав ножове поранення.

За даними поліції, Слончак вплутався в конфлікт з іншим учасником дорожнього руху. Більш того, саме Слончак був озброєний мисливською рушницею. Інцидент було кваліфіковано як хуліганство.

12 грудня 2018 року Слончака призначили заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У вересні 2019 року посадовець потрапив в реанімацію після побиття, в результаті чого йому на голову наклали 14 швів.

26 квітня 2020 року на вулиці Льва Толстого в Києві патрульні зупинили автомобіль "Мерседес", який рухався без включених фар. З'ясувалося, що за кермом була депутат Київради Людмила Костенко, а на пасажирському сидінні – Слончак. Під час спілкування патрульні запідозрили, що водій перебувала у стані сп'яніння. Їй запропонували пройти тест на драгері, проте жінка відмовилася. При цьому пасажир почав агресивно поводитися, не реагував на зауваження поліцейського і вдарив працівника поліції.

Слончак затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження.

27 квітня голова КМДА Віталій Кличко повідомив, що звільнив Слончака.

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