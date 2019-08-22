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Переплутала педалі і розчавила матір з дитиною: з'явилося відео страшної ДТП у Києві. 18+

18.3т Читати матеріал російською

У мережу потрапило відео наїзду 59-річної жінки на матір із 9-річним сином.

Надзвичайна подія трапилася в Дарницькому районі столиці на Дніпровській набережній, передає Київ оперативний. Попередньо, винуватиця ДТП переплутала педалі і збила людей, що проходили ззаду.

Очевидці одразу ж кинулися на допомогу – чоловіки піднімали автомобіль, щоб витягнути постраждалих. Їх госпіталізували у важкому стані.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за сім місяців поточного року в Києві трапилося понад 22 тисячі аварій, в яких постраждали більше тисячі людей. Найбільше ДТП було зафіксовано в Голосіївському районі столиці.

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Тема
ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
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