Переломи щелепи й ребер: жертви лобового ДТП в Києві поділилися страшними подробицями

Внаслідок аварії в Києві на мосту Патона, яку влаштував водій у стані алкогольного сп'яніння, постраждали київська лікарка Леся Татур і її чоловік.

ДТП трапилася вночі 27 грудня. Водій не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Постраждало майже 10 автомобілів.

На своїй сторінці у Facebook Татур написала, що її чоловік перебуває в лікарні у важкому стані й додала відповідні фото. За її словами, у нього значні переломи, зокрема щелепи й руки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

На мосту Патона в Києві трапилася аварія

"Ми з чоловіком і моїм колегою потрапили в аварію, чоловік у важкому стані в лікарні. Завтра прийом скасовується, вибачте. П'яний мужик виїхав нам назустріч і в лоб. Йому нічого, чоловікові треба хорошого щелепно-лицевого хірурга", – написала вона.

Також Татур опублікувала фото машини й водія автомобіля, що спричинив страшну аварію. Вона зазначила, що останній був "неадекватним" і намагався втекти.

"П'яний і неадекватний, намагався втекти! Сподіваюся, він вже під вартою і не відкупиться, а сяде в тюрму", – додала жінка.

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Facebook \ Леся Татур

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на Північному мосту відірвалася пластина деформаційного шва, яка після цього врізалася в автомобіль Ford.

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