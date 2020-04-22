Пастор протестантської церкви Валерій Тимощук, який перехворів на коронавірус COVID-19, розповів, що його захворювання супроводжувалося незвичайними симптомами – він не спав майже 12 днів через те, що тіло затікало. Крім того, він почав погано бачити й відчувати тремор.

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Про це він розповів у інтерв'ю "Новому времени". Чоловік пробув у лікарні 17 діб. Тільки на 12-й день його перевели з боксу в загальну палату.

"Я почав записувати свої відчуття і зрозумів, що став погано бачити через хворобу. Помітив і симптоми тремору – руки трусилися. Трохи пізніше мені полегшало, а на 12-й день перевели з боксу в загальну палату – там вся стіна була в грибку. Але щоб ви розуміли всю серйозність становища, я майже не спав 12 днів: заплющую очі, а в мене тіло затікає, і я прокидаюся. Але коли ми проходили по коридору, подивився у вікна боксів, що там діється: люди були в ще гіршому стані, ніж у мене!" – розповів пастор.

Пастор протестантської церкви Валерій Тимощук

Він зазначив, що не відразу прийняв факт того, що заразився. Пастор думав, що якщо він праведна людина й живе християнським життям, то його коронавірус не може зачепити.

"Я думав, що не міг захворіти, тому що ангели Божі мене захищають. Тиждень намагався боротися із захворюванням, не приймав його і молився, піднялася температура. Її начебто вдалося збити, відчув себе легше, але через день знову піднялася – вже 39,9 градусів. Як потім виявилося, це була двостороння пневмонія. До речі, до цього син зробив такий експеримент: дав мені понюхати жіночі парфуми. І я нічого не відчув – нюх зник. А це одна з ознак зараження СOVID-19", – зазначив Тимощук.

До речі, експрестест наявність захворювання не показав. Коронавірус підтвердився тільки після ПЛР-обстеження.

"Мене поклали в спеціальний бокс, поставили катетер. Цілодобово вливали ліки, капали, кололи. Те, що відбувалося, пам'ятаю наче у розпливчастому сні. Ситуація ускладнювалася великою кількістю хронічних хвороб: діабет, високий тиск", – згадує пастор.

"Звісно, як людина праведна я питав: чому це відбувається? І Бог мені показав, що я йшов на компроміс зі своєю совістю там, де можна було боротися. Десь у фільмі погану сцену подивився, десь ще щось. Все це дано нам, щоб ми переосмислили себе, подивилися на себе з боку – насправді ми такі хороші чи є вади? Думаю, що ця хвороба допомагає переоцінити ставлення до свого тіла: як ми його запускаємо, чим шкодимо, як нехтуємо своєю плоттю, не дбаємо про неї", – додав він.

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