У рейтингу вподобань киян на виборах до Київради лідирує партія "Європейська солідарність", за нею йде "Слуга народу", далі – "Удар".

Такі дані дослідження оприлюднила Соціологічна група Рейтинг. Якби вибори до Київради відбулися найближчим часом, за партію Порошенка проголосували б 19,8% тих, хто має намір голосувати і визначився. Як показує динаміка електоральної підтримки, з грудня 2019 року "Європейська солідарність" у Києві наростила підтримку більш ніж удвічі.

Водночас, показники президентської партії "Слуга народу" продовжують знижуватися, за неї у Київраду готові проголосувати 19,3% опитаних. З грудня 2019 року партія Зеленського у Києві втратила більше 10% голосів.

Партію "Удар" готові підтримати 17,1% тих, хто має намір голосувати і визначився. "Опозиційна платформа – за життя" 8%, ВО "Батьківщина" – 5,7%, Партія Шарія – 5%, "Голос" – 4,6%.

Нагадаємо, партія "Європейська солідарність" також є лідером електоральних уподобань киян на парламентських виборах. Партія Порошенка також лідирує в соціологічних опитуваннях на Львівщині.

Опитування проводилось методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2% Терміни проведення: 26-27 липня 2020 р. Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.