Парасюк про можливу перемогу Верещук на виборах: прос*ала Раву-Руську – прос*е й Київ

Парасюк заявив, що Верещук "прос*е Київ" в разі перемоги на виборах.

Колишній народний депутат Володимир Парасюк вважає, що кандидатка в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук не варта балотуватися на цей пост.

Як заявив він в інтерв'ю "Апострофу", у таких людей, як Верещук, немає принципів.

"Вона не є якоюсь самостійною політичною фігурою. Її хтось десь завжди просуває і вона завжди за кимось іде. Я вважаю, що глава міста має бути незалежною персоною, принаймні в прийнятті спільних рішень. Ця людина цього робити не буде", – зазначив Парасюк.

За його словами, на посаді мера міста Рава-Руська Львівської області Верещук скоювала злочини.

"Наприклад, було питання фальсифікації рішення в Раві-Руській щодо видачі землі. Не вистачало одного голосу і вона дописала, що він є. Потім вони наймали фірми, які розробляли документацію, а ціну, яку платила держава і люди, перевищували в рази. Тобто мова йде про те, що хтось комусь, напевно, відкати носив", – підкреслив екснардеп.

Також він додав, що Верещук просто втекла з посади мера Рави-Руської.

"Треба змінити її гасло: "Прос*ала Раву-Руську – прос*е й Київ", "Втекла з Рави-Руської – втече і з Києва", – сказав Парасюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році Верещук просила владу України розібратися в ситуації з "бездоказовими" звинуваченнями з боку Парасюка.

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