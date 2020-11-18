Пандемія коронавірусу: в Києві вирішили збільшити кількість тестувань

У Києві збільшують кількість тестувань на виявлення коронавірусу.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, зазначивши, що показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить на сьогодні понад 395 тестів на 100 000 жителів.

В цілому, за словами мера, в комунальних медустановах і лабораторному центрі з початку пандемії досліджували понад 206 000 зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили майже 74 000 тестів.

"Досліджують зразки також в приватних і державних клініках Києва. Продовжують працювати в столиці і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. Тільки за минулу добу бригади відібрали тисячу шістсот двадцять вісім зразків", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ став лідером по зараженню COVID-19 в Україні, захворіло понад 1 тис.