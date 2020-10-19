Пальчевський розповів, чому Київ тоне через дощі

Відомий політик і кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський вважає, що влада просто краде гроші на зливові каналізації.

Про це сказано у його заяві, опублікованій на сайті політика.

"Знаєте, чому в Києві вічні потопи? Тому що 6 років ніхто не займається зливовими каналізаціями. Всі вони виведені, і ніхто за них не відповідає. Влада цим не займається, гроші вони отримують, а ми не можемо нормально дістатися на роботу. Коротко кажучи, з цим треба кінчати. А з болота час виходити", – зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, раніше політик записав відео в одному їх київських дворів, де місцеві жителі після дощу не можуть нормально дістатися на роботу.

Нещодавно у Пальчевського розповіли, як збираються рятувати значущі місця Києва.