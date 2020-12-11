Ожеледь у Києві та області спровокувала близько 200 аварій

У Києві та області патрульні 10 грудня зафіксували близько 200 дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Київщини, на дорогах області сталося 72 аварії. З них 3 – з постраждалими.

У патрульній поліції Києва уточнили, що під час денної зміни правоохоронці оформили 127 ДТП. Водіїв закликали бути максимально уважними та обережними за кермом.

Ожеледь призводить до масових ДТП. Патрульна поліція Києва

Мікроавтобус вилетів на узбіччя та перекинувся Патрульна поліція Київської області

Ожеледь перетворив дороги на суцільну ковзанку. Патрульна поліція Київської області

Поліція закликала водіїв бути уважними на дорогах. Патрульна поліція Київської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві в п'ятницю, 11 грудня, через ожеледицю утворилися серйозні затори на дорогах міста.

У Київавтодорі повідомили, що 36 бригад по ручному прибиранні в ніч з 10 на 11 грудня обробляли тротуари та зупинки. Всього з початку негоди використано 2143,7 тонн солі, 99,6 тонн піщано-сольової суміші, 258,3 тонн рідких хлоридів.

У Київпастранс повідомили, що на всіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне становище – курсування з відхиленням від графіка руху.