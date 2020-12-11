Ожеледь у Києві та області спровокував близько 200 аварій

У Києві та області патрульні 10 грудня зафіксували близько 200 дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Київщини, на дорогах області сталося 72 аварії. З них 3 – з постраждалими.

У патрульній поліції Києва уточнили, що під час денної зміни правоохоронці оформили 127 ДТП. Водіїв закликали бути максимально уважними та обережними за кермом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві в п'ятницю, 11 грудня, через ожеледицю утворилися серйозні затори на дорогах міста.

У Київавтодорі повідомили, що 36 бригад по ручному прибиранні в ніч з 10 на 11 грудня обробляли тротуари та зупинки. Всього з початку негоди використано 2143,7 тонн солі, 99,6 тонн піщано-сольової суміші, 258,3 тонн рідких хлоридів.

У Київпастранс повідомили, що на всіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне становище – курсування з відхиленням від графіка руху.