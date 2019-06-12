Отрута з Росі потрапить у Дніпро? Прояснилася ситуація з водою в Києві

Начальник Головного управління Держспоживслужби Києва Олег Рубан закликав мешканців столиці не турбуватися у зв'язку з хімікатами, які потрапили в річку Рось.

Станом на 12 червня у водних об'єктах Києва не спостерігається відхилень за хімічними показниками, повідомив Рубан в ефірі ObozTV. Крім того, як відомо, Рось впадає у Дніпро нижче за течією від Києва, тому підстав для паніки немає в принципі.

Занепокоєння в багатьох киян викликав той факт, что в Білій Церкві, розташованій усього за 80 км на південь від Києва, через забруднення Росі перекривали водопостачання (після отримання результатів аналізів воно було відновлене).

"Киянам не потрібно хвилюватися. Вода в річках Києва відповідає вимогам законодавства", – наголосив Рубан.

Він нагадав, що стан відкритих водойм і пляжів столиці постійно моніторить Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

За його словами, минулого і цього тижня у відібраних пробах не було перевищень за хімічними та бактеріологічними показниками.

Нагадаємо, що в самій річці Рось станом на 12 червня теж не виявили суттєвого перевищення концентрації шкідливих речовин. Однак у Державній екологічній інспекції поки не радять використовувати воду з Росі для пиття і побутових потреб.

Звертаємо увагу, що Рось впадає в Дніпро набагато нижче за течією від Києва, між Каневом і Черкасами.

Як писав OBOZREVATEL:

9 червня біля села Збаржівка Вінницької області автомобіль із хімічно-небезпечними речовинами перекинувся в річку Фоси – притоку річки Рось.

У воду потрапили отрутохімікати, вкрадені з двох фермерських господарств.

Через забруднення річки в містах Біла Церква та Умань Київської області перекрили центральне водопостачання. Пізніше стало відомо, що серед препаратів не було інсектицидів, які становлять особливу небезпеку. Аналізи показали, що шкідливі речовини не перевищили допустиму норму, тому ввечері 10 червня водопостачання відновили.

Мешканцям Білоцерківського району заборонили купатися, робити забір води з річки Рось, ловити рибу і напувати тварин.

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