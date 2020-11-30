Ошукані вкладники перекрили Хрещатик: Кличко обіцяв допомогти

Протестуючі вкладники збанкрутілого банку "Аркада" перекрили 30 листопада Хрещатик, вимагаючи від органів влади не зупиняти будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотики", "Патріотика на озерах".

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що протягом двох тижнів їм буде запропонований алгоритм добудови житла.

"Місто не залишить ошуканих інвесторів банку "Аркада" один на один з ситуацією, в яку вони потрапили", – сказав він на брифінгу.

"Як ми і обіцяли, зроблений аудит будівництва всіх трьох житлових комплексів. Зараз результати аудиту на розгляді МВС, СБУ і Нацбанку. Протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: