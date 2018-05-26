Ось, хто підняв руку: публічне побиття пенсіонера в Києві розлютило українців

Патрульна поліція Києва затримала продавця-іноземця, який побив на одному з ринків пенсіонера через зауваження.

"Затримано патрульною поліцією. Везуть в місцеве управління поліції", - передає "Київ оперативний" з посиланням на заяву Антона Сидоренка.

Даний інцидент викликав резонанс у мережі. Користувачі припустили, що зазначеного чоловіка ввечері вже відпустять.

"Думаю ввечері вже буде на волі. Поліція респект! Але не забувайте який у нас суд", - написали в мережі.

Сам патрульний Сидоренко відповів користувачам, що суд в кінцевому підсумку винесе рішення після розгляду відповідних органів.

"На жаль, я не суд. Я затримав - а далі працює слідчий, прокуратура повинна підтримати обвинувачення, і потім тільки суд виносить логічні завершення", - написав він.

Крім того, половина коментаторів агресивно відреагувала на дії продавця, запропонувавши застосувати до таких, як він насильство і показати їм, хто головний на українській землі.

"Мужики, якщо ви все тут справжні, то треба зібратися, ч*рку цього трохи прим'яти. А грошей взяти правильно, дати потерпілому за честь і совість! А цим чу*кам показати, що ми господарі на своїй землі, а не біосміття, як вони вважають. Тому за будь-який конфлікт будуть битими і вигнаними, а точки спаленими. Ось тільки тоді буде страх і повага".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за побиттям пенсіонера спокійно спостерігали очевидці