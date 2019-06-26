Організатори "КиївПрайду" розповіли, як в Україні зросла підтримка ЛГБТ

За шість років проведення в Києві Маршу рівності кількість його учасників зросла від 80 осіб до 8 тисяч.

Про це розповіли в ефірі ObozTV правозахисниця і співорганізатор "КиївПрайд-2019" Софія Лапіна та директор "КиївПрайд-2019" Руслана Панухник, коментуючи акцію.

"Якщо порівнювати з першими маршами рівності, то в цьому році було в 100 разів більше учасників, ніж у 2013 році. У 2013 році було 80 осіб, які взяли участь у Марші рівності. Рівень підтримки, кількість людей, які виходять підтримати права людини і підтримати ЛГБТ-спільноту, з кожним роком зростає. В минулому році було 5 тисяч", – розповіла Руслана Панухник.

Також вона зазначила, що кількість поліцейських на таких акціях щороку зменшується: "Ми можемо порівнювати з 2016 роком. У 2016 році вперше, коли ми проводили Марш рівності в центрі на вулиці Володимирській, було 6 тисяч правоохоронців, які охороняли 1,5 тисячі учасників і учасниць. Цього року змінилася пропорція. Минулого року було, наприклад, 2,5 тисячі правоохоронців на 5 тисяч учасників і учасниць, цього року поліція говорить про тисячу".

Софія Лапіна підкреслила, що це "дуже яскрава тенденція".

"Підтримки стає набагато більше. Наші опоненти втомлюються. Нікому не захочеться кілька років поспіль приходити на неуспішні акції", – зазначила правозахисниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, противники маршу ЛГБТ, який проходив в Києві 23 червня, збиралися закидати його учасників презервативами з фекаліями. Для цього зловмисники розібрали чотири біотуалети і наповнили їх вмістом 200 презервативів. Потім вони були затримані поліцією.

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