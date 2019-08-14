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Опубліковано розклад параду захисників України на День Незалежності

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Приурочений 28-й річниці Дня Незалежності марш захисників України в Києві пройде без залучення державних коштів і буде розділений з державними заходами.

Як повідомляється в Facebook на сторінці "Повернись живим", марш 24 серпня не буде пов'язаний ні з якими політичними силами, а будь-яка партійна символіка або спроби політичної агітації будуть заборонені.

Місце і час:

Збір колони починається в суботу, 24 серпня, о 10:00 в парку ім. Шевченка. Офіційний початок маршу - 11:00.

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Маршрут:

Парк ім. Шевченка - Універмаг "ЦУМ" - Майдан Незалежності.

"Біля універмагу відбудеться вирівнювання строю, на Майдані учасники маршу виконають державний гімн України, після чого разом з глядачами піднімуться до "Стіни пам‘яті", щоб здійснити міжконфесійний молебен за полеглими", - сказано в повідомленні.

Глядачі можуть розташовуватися по всьому маршруту або йти відразу за ветеранами.

Ілюстрація

Ілюстрація

Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Офіс президента України Володимира Зеленського розкрив святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності, що розпочнеться з хвилини мовчання.

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Україна Київ
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