"Чи готова столиця до війни?" Кияни вразили своїми відповідями

Кияни час від часу не тільки замислюються про можливість вторгнення до рідного міста, а й збирають "тривожні валізки". Є також і ті, хто жодного разу серйозно не розглядав можливість війни і сподівається, що вона ніколи до них не прийде.

Про те, чи готові кияни до бойових дій і чи зможуть вони в разі біди допомогти один одному, журналісти ОBOZ.TV питали на вулицях столиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я замислювався над цим кілька разів. Я навіть збирав собі "тривожну валізку", якщо раптом прийде війна", - відповів на запитання журналістів хлопець.

"Я ніколи не замислювалася про бойові дії в Києві. А ось першу медичну допомогу, в разі чого, надати зможу", - розповіла в коментарі одна з опитаних.

Також більшість киян відзначила, що в першу чергу будуть діяти відповідно до обставин, а не так, як порекомендує влада. Однак є й ті, хто готовий повністю довіритися її порадам.

Як писав OBOZREVATEL, 60% опитаних читачів вважають, що після замаху на Бабченко потрібно ввести візовий режим з Росією.