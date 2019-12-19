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19 грудня • оновлено в 16:15
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Оновлювали школи і ремонтували дороги: Київраду визнали найефективнішою в Україні

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що експерти та європейські партнери, які аналізували роботу місцевих рад в Україні, визнали Київраду найефективнішою в Україні.

Як він зауважив під час відкриття засідання Київради, у 2019 році, хоч він був і непростим для країни та столиці, Київрада працювала в цілому ефективно. Незважаючи на політичну турбулентність й інші моменти.

"І експерти, і наші європейські партнери, які аналізували роботу місцевих рад в Україні, визнали Київраду найефективнішою радою в Україні. Я дякую вам за роботу – за ухвалені рішення, що допомагали нашому місту розвиватися, втілювати важливі проекти, ставати гарнішим і комфортнішим!" – сказав Кличко.

Кличко заявив, що експерти визнали Київраду найефективнішою місцевою радою в Україні

Кличко заявив, що експерти визнали Київраду найефективнішою місцевою радою в Україні

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Так, за його словами, у 2019 році в столиці будували та ремонтували дитячі садки і школи, оновлювали дороги і мости, ремонтували та оснащували медичні заклади, встановлювали сучасне вуличне освітлення, відкривали відремонтовані парки та сквери.

"Наступний рік теж буде непростим. І розслаблятися зарано. Нам ще чимало треба зробити з того, що ми пообіцяли киянам втілити. До того ж, це буде рік виборів у місцеві ради. І нам треба гідно пройти через ці вибори. А спиратися зможемо тільки на конкретні справи, на результати роботи. На те, що зробили для міста та його мешканців", – підкреслив Кличко.

Як писав OBOZREVATEL, Віталій Кличко заявив, що законопроєкт про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади потрібно спочатку обговорити з експертами, представниками місцевого самоврядування і громадськістю.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
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