В Олександрівській лікарні Києва відмовилися зробити тест на коронавірус жінці з високою температурою.
Як розповіла в Facebook сама захворіла Дана Ярова, у неї піднялася температура до 39 градусів, при цьому не було ніяких інших симптомів у вигляді нежиті, чхання, болі і першіння в горлі.
Тест на грип показав негативний результат. Ярова звернулася по телефону до сімейного лікаря, який відразу призначив арбідол, лоперамід, ношпу і антибіотик аугментин.
"Я поклала трубку і зрозуміла, що там діла не буде. Дзвоню я в Олександрівську лікарню, так як за останніми повідомленнями там можна пройти тест на коронавірус. Ось після розмови з Олександрівською лікарнею мене викосило остаточно", – написала вона.
В Олександрівській лікарні відмовилися зробити тест на коронавірус. Ілюстрація
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Жінка передала свою розмову зі співробітником лікарні:
"Я: А ви тести на коронавірус робите?
Вони: У вас не коронавірус.
Я: Я спілкувалася з людьми, які перенесли інфекцію із запаленням легенів і плевритом, вони приїхали з-за кордону.
Вони: Запалення легенів і коронавірус не пов'язані.
Я: німа пауза. А що мені тоді робити?
Вони: Ну йдіть зробіть ренгент.
Я: Якщо я заражена, я заражу масу народу.
Вони: Ось, саме так.
Я: Так що робити?
Вони: Сидіть вдома.
Я: А лікуватися як?
Вони: Нехай сімейний лікар призначає".
В результаті знайомі медики порадили Яровій зробити платний тест на коронавірус. Він виявився негативним.
"Рекомендація через 2 дні ще раз зробити тест... Антибіотики не п'ю, тому що явно вірусна інфекція, що підтвердили мені нормальні лікарі. П'ю багато рідини, таміфлю і лежу", – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві відразу кілька лікарень відмовилися перевірити хвору жінку на наявність коронавірусу. Пройти обстеження вдалося тільки через 3 дні в лабораторії Eurolab.
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