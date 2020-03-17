В Олександрівській лікарні Києва відмовилися зробити тест на коронавірус жінці з високою температурою.

Як розповіла в Facebook сама захворіла Дана Ярова, у неї піднялася температура до 39 градусів, при цьому не було ніяких інших симптомів у вигляді нежиті, чхання, болі і першіння в горлі.

Тест на грип показав негативний результат. Ярова звернулася по телефону до сімейного лікаря, який відразу призначив арбідол, лоперамід, ношпу і антибіотик аугментин.

"Я поклала трубку і зрозуміла, що там діла не буде. Дзвоню я в Олександрівську лікарню, так як за останніми повідомленнями там можна пройти тест на коронавірус. Ось після розмови з Олександрівською лікарнею мене викосило остаточно", – написала вона.

В Олександрівській лікарні відмовилися зробити тест на коронавірус. Ілюстрація pixabay.com

Жінка передала свою розмову зі співробітником лікарні:

"Я: А ви тести на коронавірус робите?

Вони: У вас не коронавірус.

Я: Я спілкувалася з людьми, які перенесли інфекцію із запаленням легенів і плевритом, вони приїхали з-за кордону.

Вони: Запалення легенів і коронавірус не пов'язані.

Я: німа пауза. А що мені тоді робити?

Вони: Ну йдіть зробіть ренгент.

Я: Якщо я заражена, я заражу масу народу.

Вони: Ось, саме так.

Я: Так що робити?

Вони: Сидіть вдома.

Я: А лікуватися як?

Вони: Нехай сімейний лікар призначає".

В результаті знайомі медики порадили Яровій зробити платний тест на коронавірус. Він виявився негативним.

"Рекомендація через 2 дні ще раз зробити тест... Антибіотики не п'ю, тому що явно вірусна інфекція, що підтвердили мені нормальні лікарі. П'ю багато рідини, таміфлю і лежу", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві відразу кілька лікарень відмовилися перевірити хвору жінку на наявність коронавірусу. Пройти обстеження вдалося тільки через 3 дні в лабораторії Eurolab.

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