Охоронці VIP-містечка в Києві атакували журналістів забороненими спецзасобами

Журналісти громадської організації "Стоп корупції" стали жертвами атаки охорони VIP-містечка "Коник" у Києві. Щоб приховати скоєний за парканом елітного поселення екозлочин, вони скористалися забороненими спецзасобами. Про це повідомляється на сайті ГО "Стоп корупції".

Згідно з розслідуванням журналістів, протягом кількох років на території закритого елітного котеджного містечка на березі річки Коник в Голосіївському районі столиці, чиниться справжній екологічний злочин. Там без будь-яких дозволів піщані браконьєри намивають пісок. За день таке розкрадання природних багатств Києва приносить щонайменше 200 тисяч гривень.

Внаслідок незаконної діяльності було змінено русло водойми. Частина землі, по якій раніше текла річка, тепер перетворилися на сушу – і, з огляду на все, незабаром розширить займану елітним поселенням територію.

Кадри, зроблені за допомогою коптера. Жовтим позначена привласнена містечком останнім часом територія

Проникнути на територію містечка практично неможливо: вона огороджена парканом і серйозно охороняється. Коли ж журналісти "Стоп корупції" спробували за допомогою дрона зафіксувати на відео, як здійснюється на закритій території протизаконна діяльність – охорона збила техніку активістів.

"Коли ми приїхали зняти з повітря незаконний піщаний бізнес, наш коптер атакували. А команду віддав чоловік, який три роки тому потрапив на відео, коли бився з активістами на цьому ж об'єкті. Звуть його Юрій Паламарчук. І представляється він "одним із засновників котеджного містечка". У нас є всі підстави вважати, що після команди пана Паламарчука "зніми дрон" охоронці застосували заборонену в Україні зброю", – розповідають журналісти.

Юрій Паламарчук

Зокрема, в ГО "Стоп корупція" запевняють, що охорона містечка застосувала переносну глушильну станцію, що діє на відстані 150 м. Коштує вона майже 28 тисяч гривень і користується популярністю у проросійських бойовиків на Донбасі.

Розслідування про те, що насправді відбувається в закритому котеджному містечку на березі річки Коник, дивіться тут.

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