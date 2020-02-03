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3 лютого • оновлено в 16:15
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"Ви що, ох**ли? Кінчені тварюки!" У Києві журналіст зчепився з охороною Гончарука. Відео

5.4т
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У Києві на презентації "Доступні кредити 5-7-9%" прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у КВЦ "Парковий" трапилася сутичка між представником ЗМІ та охороною чиновника.

Останню журналіст звинуватив у жорсткій спробі перешкоджати його роботі. Відео інциденту опублікував Telegram-канал PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Пішли на*уй, ви що, ох**ли? Кінчені тварюки! Зовсім забули, ким є? Мені теж взяти з собою охорону і вас ламати? Виродки!" – випалив розлючений представник медіа.

Журналіст зчепився з охороною Гончарука

Журналіст зчепився з охороною Гончарука

Telegram-канал PavlovskyNews

Як розповів сам журналіст Сергій Медяник, він спробував поставити запитання Гончаруку, однак охорона прем'єра не дала цього йому зробити.

Говорячи про конфлікт, він заявив, що один із охоронців напав на нього першим. Водночас додав, що ще раз його вдарить, якщо це продовжиться, а також попросив викликати поліцію.

"Хотів поставити питання... Я далеко сидів. Так почала охорона... Один мене за руки тягнув, другий, третій взагалі за спину..." – пояснив ситуацію журналіст.

Журналіст зчепився з охороною Гончарука

Журналіст зчепився з охороною Гончарука

Telegram-канал PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний народний депутат України від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива спробував побити відвідувача ресторану у Києві. За деякими даними, він є ветераном АТО.

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Автор
Марта Рок
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна Київ
Теги
конфлікт ЗМІ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Украине борьба с нелегальным оборотом алкоголя принесла 400 млн. гривен. Но при этом власть по-прежнему не просыхает. а народ по-прежнему ни в одном глазу.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
ЗЕ-Кабмин так рассчитал бюджет 2020, что уже в январе его дефицит составил 14 млрд. гривен или 25%. Интересно, в каком качестве эти экономисты-недоучки ездили на экономический форум в Давос, в качестве таксистов, поваров и швейцаров?
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фил филька
фил филька
янина соколовская тоже так разговаривает) в украине какие то странные журналистские стандарты))
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