У Києві на презентації "Доступні кредити 5-7-9%" прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у КВЦ "Парковий" трапилася сутичка між представником ЗМІ та охороною чиновника.

Останню журналіст звинуватив у жорсткій спробі перешкоджати його роботі. Відео інциденту опублікував Telegram-канал PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Пішли на*уй, ви що, ох**ли? Кінчені тварюки! Зовсім забули, ким є? Мені теж взяти з собою охорону і вас ламати? Виродки!" – випалив розлючений представник медіа.

Журналіст зчепився з охороною Гончарука Telegram-канал PavlovskyNews

Як розповів сам журналіст Сергій Медяник, він спробував поставити запитання Гончаруку, однак охорона прем'єра не дала цього йому зробити.

Говорячи про конфлікт, він заявив, що один із охоронців напав на нього першим. Водночас додав, що ще раз його вдарить, якщо це продовжиться, а також попросив викликати поліцію.

"Хотів поставити питання... Я далеко сидів. Так почала охорона... Один мене за руки тягнув, другий, третій взагалі за спину..." – пояснив ситуацію журналіст.

Журналіст зчепився з охороною Гончарука Telegram-канал PavlovskyNews

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