Офіс компанії "Центренерго" по вулиці Козацькій у Києві після заміни керівництва заблокували невідомі, яких пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.

Інцидент трапився в четвер, 27 лютого. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Вхід до будівлі перекрили за допомогою автомобілів.

Відразу після призначення нових керівників старі менеджери, лояльні до Коломойського, нібито зникли. Біля офісу ж помітили кілька десятків озброєних людей у камуфляжі, ймовірно, з охоронної фірми Коломойського. Відзначається, що чоловіки зайшли всередину і, забравши необхідну документацію, поїхали.

Офіс "Центренерго" заблокували люди, пов'язані з Коломойським

Відзначимо, про зміну начальства стало відомо 26 лютого. "Сьогодні ми ухвалили рішення про заміну менеджменту компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які фактично є держкомпаніями", – заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Новим директором "Центренерго" став Олександр Корчинський, який у минулому очолював компанію "Укртеплоенерго".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ дізналися, що Коломойський призначив у менеджмент ПАТ "Центренерго" своїх людей, які, ймовірно, допомогли йому заволодіти 700 млн грн, яких недорахувалися в компанії.

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