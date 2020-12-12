Офіс президента взяли під посилену охорону поліції

Правоохоронці у Києві взяли під підсилену охорону будівлю Офісу президента України, однак заявили, що не обмежуватимуть доступ громадян до неї.

Про це сказано у повідомленні поліції Києва у Facebook. Там зауважили, що правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.

"Перед Офісом президента облаштовані святкові локації, а також заплановані інші заходи. Зважаючи на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги уряду щодо необхідності дотримання карантинних обмежень, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений", – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у суботу, 12 грудня, під будівлею ОП активісти влаштували акцію протесту приурочену до річниці затримання підозрюваних в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. активісти вирішили "поховати правосуддя" та принесли під будівлю труну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, активісти провели акцію "Дезінфекція Банкової" під будівлею Офісу президента.