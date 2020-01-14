Головна Новини
14 січня • оновлено в 13:36
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Ocean Plaza у Києві залило окропом: поліція почала розслідування

1.1т
Читати матеріал російською

Через аварію тепломережі у Голосіївському районі Києва, в результаті чого окропом затопило торговельний центр Ocean Plaza, у поліції розпочали кримінальне провадження.

Як зазначили на Facebook-сторінці Головного управління Національної поліції у місті Києві, внаслідок події постраждало 10 осіб, з яких 7 госпіталізовано. На місці події працюють профільні служби, поліцейські забезпечують охорону.

У поліції нагадали, що повідомлення про надзвичайну подію, внаслідок якої частково затоплені поверх і підвальне приміщення торговельного центру, що розташоване поруч, та є постраждалі, надійшло до столичних правоохоронців 13 січня о 20:37.

Потоп у ТРЦ Ocean Plaza

Потоп у ТРЦ Ocean Plaza

"На виклик виїхали рятувальники, працівники профільних служб, екіпажі "швидкої", наряди патрульної поліції, полку поліції особливого призначення №2, слідчо-оперативні групи та працівники Голосіївського управління поліції", – зазначили у поліції.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 -1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі у рамках досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Потоп в Ocean Plaza" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Потоп в Ocean Plaza
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги