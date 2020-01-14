Ocean Plaza у Києві залило окропом: поліція почала розслідування

Через аварію тепломережі у Голосіївському районі Києва, в результаті чого окропом затопило торговельний центр Ocean Plaza, у поліції розпочали кримінальне провадження.

Як зазначили на Facebook-сторінці Головного управління Національної поліції у місті Києві, внаслідок події постраждало 10 осіб, з яких 7 госпіталізовано. На місці події працюють профільні служби, поліцейські забезпечують охорону.

У поліції нагадали, що повідомлення про надзвичайну подію, внаслідок якої частково затоплені поверх і підвальне приміщення торговельного центру, що розташоване поруч, та є постраждалі, надійшло до столичних правоохоронців 13 січня о 20:37.

Потоп у ТРЦ Ocean Plaza

"На виклик виїхали рятувальники, працівники профільних служб, екіпажі "швидкої", наряди патрульної поліції, полку поліції особливого призначення №2, слідчо-оперативні групи та працівники Голосіївського управління поліції", – зазначили у поліції.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 -1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі у рамках досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві на вулиці Антоновича, 174 прорвало тепломережу. В результаті НП трапився підрив асфальтового покриття, а також потоп у ТРЦ Ocean Plaza.

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

У Департаменті охорони здоров'я Києва OBOZREVATEL розповіли, що в міських лікарнях перебувають 5 постраждалих, ошпарені окропом через прорив труби біля Ocean Plaza.

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