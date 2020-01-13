Люди кричали від болю: відвідувачка Ocean Plaza розповіла про хаос всередині

Киянка, яка стала очевидицею моторошного потопу в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, розповіла про побачене.

НП трапилася ввечері в понеділок, 13 січня. Подробицями Олена Сердюк-Слушаєнко поділилася на своїй сторінці в Facebook.

"Оригінально міг для мене сьогодні закінчитися Старий Новий рік. Мала всі шанси зваритися в окропі в ліфті. Фільми катастроф відпочивають. Прорвало магістральний трубопровід гарячого водопостачання, потоки окропу прорвали стіну на нульовому поверсі "Океан Плази" і водоспадами ринули прямо у взуттєвий відділ. Дівчина-продавець була заблокована в відділі киплячою водою, у мене на очах її виніс на руках охоронець, але оскільки вона кричала від болю, то ноги, найімовірніше, постраждали", – написала жінка.

Відвідувачка Ocean Plaza розповіла про хаос Facebook Олени Сердюк-Слушаєнко

Відвідувачка Ocean Plaza розповіла про хаос Facebook Олени Сердюк-Слушаєнко

Відвідувачка Ocean Plaza розповіла про хаос Facebook Олени Сердюк-Слушаєнко

За її спостереженнями, охорона виглядала розгубленою, люди самі тікали від наступаючих потоків води. "Я просила хлопців із раціями, щоб скоріше заблокували ліфти, тому що сама хвилину назад на одному з них піднімалася. Ну, один при мені відключили за допомогою перевернутої урни, про решту не знаю... До "Ашана" на той момент вода ще не дісталася, але це справа часу. Ніхто не поспішав знеструмлювати приміщення, загалом, не дай Бог у нашій державі НП", – додала вона.

У Києві затопило окропом Ocean Plaza Facebook Олени Сердюк-Слушаєнко

У Києві затопило окропом Ocean Plaza Facebook Олени Сердюк-Слушаєнко

У Києві затопило окропом Ocean Plaza Facebook Олени Сердюк-Слушаєнко

"Народ сприймав усе, що відбувається як безкоштовний атракціон. Про те, що може трапитися коротке замикання і багатьом "капець", ніхто не думав", – зазначила киянка.

У Києві затопило окропом Ocean Plaza Facebook Олени Сердюк-Слушаєнко

У Києві затопило окропом Ocean Plaza Facebook Олени Сердюк-Слушаєнко

Інша відвідувачка Вікторія Губська написала, що перебувала на момент прориву на виході з гіпермаркету "Ашан" уже на вулиці. "У цей час потік гарячої води ринув вниз і зносив усі пластмасові запобіжники на дорозі. Мені та іншим людям допоміг охоронець врятуватися від потоку води, переніс візок із продуктами в безпечне місце і попередив, що це окріп і треба перейти в паркінг. Через паніку не встигла йому подякувати", – поділилася вона.

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL із місця НП можна подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потоп у київському ТРЦ Ocean Plaza трапився в результаті прориву тепломережі на вулиці Антоновича, 174.

Рятувальники розповіли страшні подробиці НП – людей з опіками виносили на руках.

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