"Обробляли у хімзахисту прямо на вулиці": з'явилося показове фото карантину в Києві

З'явилося фото, як в Києві прямо на вулиці троє людей в захисних хімічних костюмах з респіраторними масками обробляли чоловіка.

Кадр зробив кореспондент OBOZREVATEL. Інцидент трапився на вулиці Саксаганського, 9 (у районі ресторану "Vano Ivano").

Відзначимо, що після оголошення карантину в країні через загрозу поширення коронавірусу, комунальні підприємства Києва посилили заходи щодо санітарної обробки доріг, штучних споруд та міського громадського транспорту. Вони здійснюють дезінфекцію зупиночних комплексів та підземних пішохідних переходів: обробляють поручні, перила, лавки, ліфти. Така дезінфекція проводиться у всіх районах столиці.

Також дезінфекцію транспортних засобів здійснюють всі приватні перевізники, маршрутні автобуси, які курсують столицею.

Нагадаємо, в Україні, за станом на ранок 15 березня, коронавірус запідозрили вже у семи областях. Разом з тим, зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки захворювання коронавірусом. Зокрема, два в Чернівецькій області та один у Житомирській, який став смертельним.

Усього в світі зареєстровано 156 400 випадків захворювання COVID-19, з них 73 968 (47,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 75 405 випадків в 134 країнах, територіях або регіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заходи з протидії коронавірусу COVID-2019 в Україні можуть стати ще більш жорсткими у зв'язку з поширенням захворювання. У найближчі дні лікарні і аптеки країни забезпечать масками і антисептиками, а спекулянтів каратимуть.

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