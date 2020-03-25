OBOZREVATEL дізнався, яка ситуація з масками та дезрозчинами в аптеках Києва. Фото і відео

У Києві є дифіцит захисних масок та дезинфікуючих розчинів, які є основними превентивними методами боротьби з інфікуванням коронавірусом COVID-19.

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Як з'ясував OBOZREVATEL, захисних масок немає зокрема, на вулицях Ревуцького, Вербицького, Воз'єднання. Як розповіла завідувачка аптекою мережі "Фармація" за адресою Харківське шоссе, 164, масок постачальник передає вкрай мало, тому їх швидко розкуповують.

Разом із тим, за її словами, дезинфікуючі розчини у продажу є завжди, оскільки аптека має можливість робити їх самотужки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що для захисту від коронавірусу у київських аптеках пропонують купувати хлоргексидин. При цьому паніки в установах охорони здоров'я немає.

Яка наразі ситуація із наявністю масок в аптеках та їхньою ціною – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 23 березня, в Києві ввели обмеження на пересування громадського транспорту – розвозити будуть тільки співробітників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Зайти в транспорт можна тільки за спеціальним пропуску.

Киян новина про скасування транспорту поділила на два табори – одні критикують мерію за таке рішення, тоді як інші говорять, що потрібно було зробити це ще раніше.

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