Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 07:29
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"О дивний світ!" Помічника Зеленського помітили на фото з Крузом у Києві

2.9т Читати матеріал російською

На фото голлівудського актора Тома Круза, якого напередодні помітили в метро Києва, "засікли" також помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

Знімок показала в своєму Twitter журналістка Христина Бердянських. "На фото зліва – Андрій Єрмак, помічник президента. О дивний світ!" – прокоментувала вона.

Новини
"Україна незалежна! Нам наказувати не можна!" Зеленський різко відповів на запитання про Трампа

Єрмака помітили разом із Томом Крузом

Єрмака помітили разом із Томом Крузом

При цьому журналістка нагадала, що ім'я Єрмака також згадується у скарзі інформатора Конгресу США, оскільки він зустрічався із адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що спецпредставник США в Україні Курт Волкер міг піти у відставку саме через Джуліані, який, ймовірно, втягнув його, як пишуть ЗМІ, у "сумнівну діяльність".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Андрій Єрмак Володимир Зеленський Том Круз
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel