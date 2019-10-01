"О дивний світ!" Помічника Зеленського помітили на фото з Крузом у Києві

На фото голлівудського актора Тома Круза, якого напередодні помітили в метро Києва, "засікли" також помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

Знімок показала в своєму Twitter журналістка Христина Бердянських. "На фото зліва – Андрій Єрмак, помічник президента. О дивний світ!" – прокоментувала вона.

Єрмака помітили разом із Томом Крузом

При цьому журналістка нагадала, що ім'я Єрмака також згадується у скарзі інформатора Конгресу США, оскільки він зустрічався із адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Сьогодні на станції метро Золоті Ворота в Києві помітили Тома Круза). А на фото зліва - Андрій Єрмак, помічник президента. Він теж є в скарзі інформатора, оскільки зустрічався з Джуліані і в листуванні Джуліані з Куртом Волкером. Про чудовий світ))). Фото - Vitalii Shevchenko, fb pic.twitter.com/cK4V7d3ntM - Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 30 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що спецпредставник США в Україні Курт Волкер міг піти у відставку саме через Джуліані, який, ймовірно, втягнув його, як пишуть ЗМІ, у "сумнівну діяльність".

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