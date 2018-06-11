НП на Дарницькому вокзалі в Києві: дитина обпекла половину тіла

У Києві на Дарницькому залізничному вокзалі дитина отримала опіки 55% тіла від удару струмом.

Надзвичайна подія сталася пізно увечері 10 червня, пише "УНН" з посиланням на свої джерела.

Потерпілому 13 років, і травми він отримав через те, що катався на даху електрички. У дитини діагностували загальну електротравму через ураження від високовольтної мережі та опік тіла другого ступеня.

Також, за інформацією джерела видання, пізніше неподалік від місця інциденту з електротравмою знайшли тіло 23-річного чоловіка.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві хлопець заради селфі їхав між вагонами метро.