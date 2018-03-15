НП з МАУ: в "Борисполі" здійснив аварійну посадку пасажирський літак

Під Києвом в аеропорту "Бориспіль" літак Міжнародних авіаліній України здійснив аварійну посадку.

На борту перебувало 46 осіб, повідомила "УП" прес-секретар аеропорту Тетяна Ярош.

"Аварійна посадка була. Це рейс Гельсінкі-Бориспіль. Там технічні проблеми були. Але все нормально. Посадка пройшла вдало. 46 осіб на борту", - сказала Ярош.

Згідно з інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій в Борисполі, о 14:35 з київського управління до них надійшла вказівка ​​виїхати в аеропорт, де здійснює аварійну посадку літак.

За словами представника ДСНС, через кілька хвилин їм повідомили, що літак вдало приземлився, і вказівку ​​скасували.

Як писав "Обозреватель", раніше в аеропорту "Бориспіль" застрягли близько 200 пасажирів, які з технічних причин не могли виїхати в Хургаду (Єгипет).